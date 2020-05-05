В Островской больнице на изоляции в закрытом отделении остаются восемь человек

15:42, 05 мая 2020, ПАИ

В Островской больнице на изоляции в закрытом отделении, где был выявлен очаг распространения коронавируса, остаются восемь человек: семь медработников и один пациент. Об этом сообщила главврач Островской больницы Ирина Богачёва на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Предположительный срок открытия - ещё плюс десять дней. На динамическом наблюдении на дому находятся 90 человек, из них 17 медработников. К сожалению, не быстро, но очаг разрешается», - рассказала Ирина Богачёва.

В свою очередь главный врач ГБУЗ Псковской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Ираида Сивачева отметила, что инструкции для действия врачей, среднего и младшего медперсонала в условиях коронавируса есть во всех медицинских организациях. 4-5 мая она посетила четыре медорганизации, обсудила с медперсоналом понимание и выполнение этих инструкций. Контрольные мероприятия по выполнению инструкций будут продолжаться до конца пандемии.