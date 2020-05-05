В Псковской области планируется развернуть ещё 300 коек для больных коронавирусом

16:56, 05 мая 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 попросил председателя комитета по здравоохранению Марину Гаращенко рассмотреть возможность развернуть дополнительно 300 коек в регионе.

«С учётом того, что в Псковской области большое количество жителей из других субъектов, давайте по койкам исходить из числа 900 тысяч населения. До конца дня дайте предложение, где сможем ещё развернуть порядка 300 коек», - обратился Михаил Ведерников.

Несмотря на то что на майские праздники в области увеличилось количество приезжих людей, почти 400 человек не пустили в область.