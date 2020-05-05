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Общество

Первый в Гдове мурал появится к 9 Мая

Эскиз мурала. Фото газеты «Гдовская заря»

Посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мурал появится в Гдове к 9 Мая, пишет газета «Гдовская заря». Инициатором создания первого в городе мурала выступил председатель Гдовского райпо Василий Чумаков.

«У меня давно была мечта сделать из огромной серой глухой стены украшение для городского пейзажа, – отметил Василий Чумаков. – Тема Победы к 75-летию этого великого дня, безусловно, самая достойная. Мы это обсудили с коллегами – членами правления райпо, они меня поддержали. Сделали эскиз, с помощью проектора перенесли изображение на стену, обвели контуры. Теперь по разметке наносим цвета. Торопимся завершить задуманное к 9 Мая».

Василий Чумаков. Фото газеты «Гдовская заря»

Площадь мурала составит 24 на 8 метров. 3 мая художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы в Пскове.

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