Первый в Гдове мурал появится к 9 Мая

18:50, 05 мая 2020, ПАИ

Посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мурал появится в Гдове к 9 Мая, пишет газета «Гдовская заря». Инициатором создания первого в городе мурала выступил председатель Гдовского райпо Василий Чумаков.

«У меня давно была мечта сделать из огромной серой глухой стены украшение для городского пейзажа, – отметил Василий Чумаков. – Тема Победы к 75-летию этого великого дня, безусловно, самая достойная. Мы это обсудили с коллегами – членами правления райпо, они меня поддержали. Сделали эскиз, с помощью проектора перенесли изображение на стену, обвели контуры. Теперь по разметке наносим цвета. Торопимся завершить задуманное к 9 Мая».

Площадь мурала составит 24 на 8 метров. 3 мая художники рассказали о работе над муралом в честь Дня Победы в Пскове.