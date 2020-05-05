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Общество

Международная акция «День Победы» пройдёт 9 Мая

Международная патриотическая акция «День Победы» пройдёт в России 9 Мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Старт акции дал известный исполнитель песни «День Победы» Лев Лещенко. Российские артисты Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие в социальных сетях призвали присоединиться к акции всех желающих.

Для участия в акции нужно спеть песню «День Победы» на своём родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Панель будет доступна в полноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь может  записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео покажут по центральным телеканалам.

Проект «День Победы на разных языках» реализуется силами оргкомитета партии «Единая Россия» «Наша Победа».

Партнёры акции – Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и движение «Волонтёры Победы».

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