Псковские актёры читают «Письма с фронта»

22:09, 05 мая 2020, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области запустила онлайн-проект «Письма с фронта», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТКД.

В рамках проекта псковские и великолукские артисты читают письма фронтовиков, чтобы напомнить о страшной и разрушительной войне. Подлинные фронтовые треугольники псковичей, сражавшихся в боях Великой Отечественной войны, предоставили сотрудники Псковского музея-заповедника.

Письма читают актёры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, Театра кукол и Великолукского драматического театра.

Посмотреть все видеоролики можно на портале Театрально-концертной дирекции.