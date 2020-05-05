Поисковики разыскивают родственников погибшего в Брянской области псковича-красноармейца

22:35, 05 мая 2020, ПАИ

Поисковый отряд «65 Армия» Севского района Брянской области регионального объединения «Брянский фронт» разыскивает родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны псковича-красноармейца Петра Степановича, сообщили Псковскому агентству информации в поисковом отряде.

Останки советских воинов были найдены южнее села Новоямское в воронке. «При разборе и зачистке воронки были найдены разорванное на пять частей противотанковое ружьё (ПТРД) и бакелитовый медальон, в котором лежала самодельная записка: «К-ц Степанович Пётр Степанович часть № = 02959 и», – рассказали поисковики.

Согласно объединённой электронной базе данных «Мемориал» Минобороны, владельцем медальона является красноармеец, бронебойщик 303-го Краснознамённого стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Степанович Пётр Степанович, 1902 года рождения, уроженец города Пскова.

«Призван в РККА Октябрьским РВК города Ташкент Узбекской ССР. Убит 26 августа 1943 года. Числится захороненным в селе Новоямское Севского района. Его имя увековечено на мемориале в селе Новоямское. Ближайшие родственники: сестра – Васильева Евдокия Степановна. На тот момент проживала по адресу: Ташкент, улица Коммунальная, дом № 12», – сообщили в поисковом отряде.

Не исключается, что после окончания боевых действий родственники солдата вернулись из эвакуации в Псков.

После окончания карантина бойцов похоронят в границах мемориала в селе Новоямское Севского района Брянской области, где уже увековечены их имена.