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Общество

Поисковики разыскивают родственников погибшего в Брянской области псковича-красноармейца

Фото поискового отряда «65 Армия»

Поисковый отряд «65 Армия» Севского района Брянской области регионального объединения «Брянский фронт» разыскивает родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны псковича-красноармейца Петра Степановича, сообщили Псковскому агентству информации в поисковом отряде.

Останки советских воинов были найдены южнее села Новоямское в воронке. «При разборе и зачистке воронки были найдены разорванное на пять частей противотанковое ружьё (ПТРД) и бакелитовый медальон, в котором лежала самодельная записка: «К-ц Степанович Пётр Степанович часть № = 02959 и», – рассказали поисковики.

Фото поискового отряда «65 Армия»

Согласно объединённой электронной базе данных «Мемориал» Минобороны, владельцем медальона является красноармеец, бронебойщик 303-го Краснознамённого стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Степанович Пётр Степанович, 1902 года рождения, уроженец города Пскова.  

«Призван в РККА Октябрьским РВК города Ташкент Узбекской ССР. Убит 26 августа 1943 года. Числится захороненным в селе Новоямское Севского района. Его имя увековечено на мемориале в селе Новоямское. Ближайшие родственники: сестра – Васильева Евдокия Степановна. На тот момент проживала по адресу: Ташкент, улица Коммунальная, дом № 12», – сообщили в поисковом отряде.

Не исключается, что после окончания  боевых действий родственники солдата вернулись из эвакуации в Псков.

После окончания карантина бойцов похоронят в границах мемориала в селе Новоямское Севского района Брянской области, где уже увековечены их имена.

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