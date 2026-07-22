В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

21:48, 22 июля 2026, ПАИ

Ситуация с топливом во многих регионах улучшается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Многие из мер, принятых правительством по итогам предыдущих встреч, оказались эффективными», – приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Однако представитель Кремля подчеркнул, что проблема всё ещё требует особого контроля и продолжения реализации дополнительных мер.

Владимир Путин провёл совещание с правительством, на котором заявил, что ключевые отрасли экономики находятся в стабильном состоянии, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетике.

Напомним, 10 июля в Псковской области для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. Сейчас в Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась, но южные районы остаются проблемными из-за недостатка АИ-95 у «Сургутнефтегаза». По решению оперштаба лимиты этого топлива перераспределяют в пользу юга и проблемных территорий.