Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие

22:20, 22 июля 2026, ПАИ

Ветеран труда и труженица тыла Валентина Фёдоровна Коломейцева из Опочки отметила 94‑й день рождения, пишет районная газета «Красный маяк».

Валентина Коломейцева родилась в деревне Русиново. В годы Великой Отечественной войны она пережила период немецкой оккупации. После Победы работала почтальоном, затем трудилась в Латвии. Вместе с супругом переехала в Ташкент, где долгие годы была занята на стройке. Несмотря на годы, проведённые вдали от родных мест, Валентина Фёдоровна всегда стремилась вернуться на родину – и после выхода на пенсию осуществила эту мечту.

«Главное богатство Валентины Фёдоровны – это её сын и внучка, которые с любовью и заботой навещают любимую маму и бабушку. Желаем Валентине Фёдоровне крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – пишет газета.