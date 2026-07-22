Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие
Ветеран труда и труженица тыла Валентина Фёдоровна Коломейцева из Опочки отметила 94‑й день рождения, пишет районная газета «Красный маяк».
Валентина Коломейцева родилась в деревне Русиново. В годы Великой Отечественной войны она пережила период немецкой оккупации. После Победы работала почтальоном, затем трудилась в Латвии. Вместе с супругом переехала в Ташкент, где долгие годы была занята на стройке. Несмотря на годы, проведённые вдали от родных мест, Валентина Фёдоровна всегда стремилась вернуться на родину – и после выхода на пенсию осуществила эту мечту.
«Главное богатство Валентины Фёдоровны – это её сын и внучка, которые с любовью и заботой навещают любимую маму и бабушку. Желаем Валентине Фёдоровне крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – пишет газета.
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Ветеран труда и труженица тыла Валентина Коломейцева из Опочецкого округа отметила 94-летие