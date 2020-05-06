Эксперт о коронавирусе в России: Никакого плато ещё не предвидится

07:42, 06 мая 2020, ПАИ

Россия войдёт в первую пятёрку государств — лидеров по общему числу заразившихся коронавирусом, если в стране сохранится тенденция к увеличению новых случаев заболевания коронавирусом на 10 тысяч в сутки, уверены эксперты. Об этом пишет газета «Известия».

Ухудшить эту статистику смогут майские праздники. Очередного всплеска можно ожидать в ближайшие недели, поэтому пока вряд ли стоит рассчитывать на возвращение к обычной жизни.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов в беседе с «Известиями» заявил, что пока россиян ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым). «В майские праздники люди массово нарушают изоляционный режим, поэтому через одну-две недели пойдёт очередной всплеск заболеваемости. Никакого плато ещё не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул: если люди будут руководствоваться мыслью, что так или иначе переболеют все, и начнут выходить на улицы, заболевание тяжёлыми формами будет носить массовый характер. Особенно это опасно для регионов. Уже сейчас наблюдается критическая нагрузка на медицинские учреждения и нехватка персонала, а некоторые медработники увольняются, не выдержав тяжёлых условий, отметил специалист.