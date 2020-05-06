Названы победители эпистолярного конкурса Пушкинского заповедника

08:55, 06 мая 2020, ПАИ

Жюри международного эпистолярного конкурса «Семьи моей обитель», объявленного в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры) 2019 года, назвало имена победителей и лауреатов. Имена авторов лучших работ — I, II и III места в каждой из четырёх номинаций — можно найти на сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Памятные дипломы всем отмеченным судейской коллегией доставит «Почта России», которая, наряду с Пушкинским заповедником и Псковским региональным отделением Союза писателей РФ, является учредителем конкурса.

Главная награда для победителей (I место в каждой из номинаций) — приглашение в «Михайловское» для участия в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в июне 2020 года. Однако в связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции такое приглашение лауреатам конкурса будет выслано позже, после того, как ограничительные меры будут сняты и в музее выберут подходящее по масштабу событие.

Всего на конкурс «Семьи моей обитель» поступило около 200 работ из России, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Латвии, Луганской народной республики, Молдовы, Туркменистана и Украины.