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Общество

В двух исправительных колониях Псковской области нарушаются права инвалидов

В исправительных колониях в Крюках в Островском районе и Идрице в Себежском районе обнаружены нарушения прав осуждённых-инвалидов на доступную среду, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

При этом несколько осуждённых-инвалидов имеют заболевания опорно-двигательного аппарата.

В идрицкой колонии конструкция пандуса у здания комнат длительных свиданий не обеспечивает его безопасное использование, отсутствуют опорные устройства. В Крюках общежитие на участке колонии-поселения не оборудовано опорно-стационарными реабилитационными устройствами. Помещение уборной и душевой, а также их оснащение не соответствуют требованиям  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В адрес начальников исправительных учреждений внесены представления с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений закона и наказания виновных. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты на контроль спецпрокуратурой.

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