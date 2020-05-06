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Общество

Маршрут движения автобуса № 14 изменился в Пскове

Маршрут движения автобуса № 14 изменился в Пскове с 4 мая, сообщили Псковскому агентству информации в Псковпассажиравтотрансе.

В связи с ремонтом перекрёстка улицы Максима Горького и Рижского проспекта движение автобуса № 14 осуществляется по улице Петровской. При следовании в сторону улицы Рокоссовского вводится временная остановка напротив храма Жен Мироносиц.

С 1 мая в Псковской области ввели летнее расписание движения автобусов в садоводческие товарищества по выходным дням и с 6 мая – по рабочим дням.

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