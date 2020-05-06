Роспотребнадзор отправит в Африку тесты и оборудование для диагностики коронавируса

09:51, 06 мая 2020, ПАИ

Роспотребнадзор готовит поставку оборудования и расходного материала в страны Африки, чтобы помочь государствам нарастить потенциал в самостоятельной борьбе с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ближайшие дни в Демократическую Республику Конго доставят десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, а также две мобильные лаборатории, которые позволят ускорить проведение исследований на COVID-19 и другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

Специалисты научных организаций Роспотребнадзора сегодня продолжают работы в Российско-Гвинейском научно-исследовательском центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. В Гвинею уже доставили российские тест-системы и реагенты, которых хватит на семь тысяч исследований, поставки продолжатся.

Роспотребнадзор продолжает расширять взаимодействие со странами Африки в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.