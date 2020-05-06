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Общество

Жители Псковской области незаконно прописали у себя мигрантов

Незаконно прописали у себя мигрантов жители Великих Лук, Порхова и Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местные жители подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев. В Великих Луках в доме на улице Сотова 62-летняя местная жительница прописала у себя гражданина Белоруссии. В деревне Новый Изборск Печорского района в доме на улице Октябрьской в квартире 65-летняя пенсионера прописала у себя гражданина Таджикистана.

В Порхове в квартире дома на улице Красноармейской 32-летняя местная жительница прописала у себя гражданина Азербайджана. По всем фактам проводятся проверки.

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