Жители Псковской области незаконно прописали у себя мигрантов

11:08, 06 мая 2020, ПАИ

Незаконно прописали у себя мигрантов жители Великих Лук, Порхова и Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местные жители подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев. В Великих Луках в доме на улице Сотова 62-летняя местная жительница прописала у себя гражданина Белоруссии. В деревне Новый Изборск Печорского района в доме на улице Октябрьской в квартире 65-летняя пенсионера прописала у себя гражданина Таджикистана.

В Порхове в квартире дома на улице Красноармейской 32-летняя местная жительница прописала у себя гражданина Азербайджана. По всем фактам проводятся проверки.