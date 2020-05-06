0
13:34
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
13:03
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
12:44
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
12:29
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
12:18
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
12:07
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
12:00
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Еще новости
Общество

Бойцы ОМОН требуются в псковскую Росгвардию

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должности командира отделения оперативного взвода, полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части требуются сотрудники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидаты должны быть в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
06 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
06 мая 2020
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
06 мая 2020
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
06 мая 2020
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
06 мая 2020
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
06 мая 2020
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ
06 мая 2020
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ

Идет загрузка...