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Общество

Минпросвещения обсуждает возможность переноса ЕГЭ

Министерство просвещения России обсуждает перенос кампании по сдаче единого государственного экзамена на более поздние сроки. При этом старт кампании пока запланирован на 8 июня, пишет ТАСС.

«Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет», – рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что «во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников». В России коронавирусом заразились 165 929 человек.

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