Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола

12:29, 06 мая 2020, ПАИ

Во всех храмах Псковской области День Победы будут встречать праздничным колокольным звоном. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с тем, как отметил губернатор, «условия работы новые, непривычные во многом, вместе с ними с нас не снимают обязанность проводить профилактические мероприятия».

9 Мая, в день 75-летия Победы, в муниципалитетах Псковской области пройдёт более 500 онлайн-мероприятий, сама область примет участие в 30 федеральных мероприятиях.