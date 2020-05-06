Псковичка избила свою подругу резиновой дубинкой

13:14, 06 мая 2020, ПАИ

В Пскове местная жительница избила резиновой дубинкой свою подругу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

28 января 2020 года между 4:00 и 6:28 21-летняя нетрезвая девушка, находясь у дома № 47 на улице Генерала Маргелова в ходе ссоры с ранее знакомой взяла из машины резиновую палку (ПР «Таран») и ударила потерпевшую не менее трёх раз в голову и по ушам, не менее десяти раз по правой руке и не менее восьми раз по левой. Девушка упала на землю. Затем псковичка ударила 9 раз её по спине и 2 раза — по ноге. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде обширных множественных кровоподтёков в области головы, обеих ушных раковин, туловища, обеих верхних и правой нижней конечностей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.