0
13:34
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
13:03
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
12:44
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
12:29
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
12:18
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
12:07
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
12:00
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Еще новости
Общество

Псковичка избила свою подругу резиновой дубинкой

В Пскове местная жительница избила резиновой дубинкой свою подругу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

28 января 2020 года между 4:00 и 6:28 21-летняя нетрезвая девушка, находясь у дома № 47 на улице Генерала Маргелова в ходе ссоры с ранее знакомой взяла из машины резиновую палку (ПР «Таран») и ударила потерпевшую не менее трёх раз в голову и по ушам, не менее десяти раз по правой руке и не менее восьми раз по левой. Девушка упала на землю. Затем псковичка ударила 9 раз  её по спине и 2 раза — по ноге. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде обширных множественных кровоподтёков в области головы, обеих ушных раковин, туловища, обеих верхних и правой нижней конечностей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
06 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове упал до рекордной отметки
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
06 мая 2020
Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
06 мая 2020
76-я дивизия ВДВ проведёт ряд торжественных мероприятий в честь Дня Победы
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
06 мая 2020
Во всех храмах Псковской области в День Победы будут звонить в колокола
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Ночью у Ледового дворца в Пскове разгуливал заяц
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
06 мая 2020
Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
06 мая 2020
«Низкий поклон деду!» - Жительница Гдова присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды»
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ
06 мая 2020
Заседание регионального оргкомитета «Победа» в прямом эфире покажет ПАИ

Идет загрузка...