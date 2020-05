Катастрофическая жара ждёт мир через 30 лет

14:00, 06 мая 2020, ПАИ

Учёные прогнозируют к 2050 году повышение средней температуры воздуха на Земле более чем на 14 градусов Цельсия, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению специалистов, причиной катастрофически высоких температур станет изменение климата, спровоцированное выбросами углекислого газа. Это приведёт к тому, что жизнь во многих жарких странах станет крайне опасной.

Учёные отмечают, что оптимальный для жизни диапазон среднегодовых температур – 11-15 градусов. По их прогнозу, через 30 лет среднегодовая температура станет выше 29 градусов. Специалисты подчёркивают, что в такую аномальную жару от тепловых волн может пострадать треть населения Земли.