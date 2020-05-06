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Общество

Лето будет насыщено дорожными работами - Борис Ёлкин

Фото Дарьи Хватковой

«Лето будет насыщено дорожными работами, а не как обычно – осенью и зимой», – сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

Гость эфира рассказал, что дорожные работы в рамках региональной сети должны быть завершены в августе и сентябре. «Надеюсь, что за майские праздники большую часть работ сделаем, особенно в городе. Псков в рамках того же регионального бюджета, не нацпроекта, проторговал практически все объекты», – отметил он.

«Пул подрядчиков практически один и тот же, поэтому они сейчас оперативно заканчивают с нацпроектом и приступают к работе над объектами, ремонт которых предусмотрен региональным дорожным фондом, – продолжил Борис Ёлкин. – Там тоже достаточно большой объём работ, много улиц. Окончание работ, в принципе, в августе».

Руководитель комитета отметил, что подрядчики стараются ускориться, особенно на капиталоёмких объектах. «Не исключаем возможность и надеемся на это, что придёт поддержка из федерального центра. Стараемся участвовать во всех программах федерального центра, чтобы всесторонне привлечь финансирование для региона», – добавил Борис Ёлкин.

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