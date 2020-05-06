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Общество

Инфекционист о самоизоляции: Нельзя уподобляться капризным детям

Главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что вскоре в стране возможно будет прервать активную циркуляцию коронавируса, но для этого необходимо еще немного потерпеть и строго соблюдать режим самоизоляции. Ответы медика на распространенные вопросы о коронавирусе опубликовали на сайте министерства.

«Нельзя уподобляться капризным детям, которые ноют «не хочу, не буду». Сегодня от каждого гражданина требуется быть социально ответственным. Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность – заразность его упадет», - отметила Елена Малинникова.

По мнению медика, только при соблюдении режима самоизоляции возможно снизить заболеваемость и тем самым быстрее и с меньшими потерями вернуться к обычной жизни.

Также Елена Малинникова сообщила, что суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса по России в целом составляет 7,9%.

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