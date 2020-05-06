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Общество

ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы

Жители Пскова готовятся к празднованию Дня Победы, некоторые уже повесили на своих окнах праздничные плакаты. Из-за пандемии коронавируса было решено организовать специальную акцию «Окна Победы».

Россиянам предложено украсить окна домов, квартир и офисов вырезанными из бумаги силуэтами памятников, фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и тематическими рисунками.

Фото окна, украшенного символами Победы и словами благодарности, можно выложить в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

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