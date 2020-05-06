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Общество

Более 77 тысяч тонн продуктов успешно прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора

В минувшие майские выходные через пункты пропуска, расположенные в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на территорию Российской Федерации поступило 77 209 тонн пищевой продукции, кормов и кормовых добавок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Объем продукции растительного происхождения, поступившей в Россию через пункты пропуска, расположенные на российско-белорусском, российско-латвийском, российско-эстонском и российско-финском участках границы, а также в морской порт Санкт-Петербурга и воздушный пункт пропуска аэропорта Пулково, составил 58 361,5 тонны, а товаров животного происхождения - 18 848 тонн.

После успешного прохождения фитосанитарного и ветеринарного контроля на прилавки страны отправилось около 5,5 тыс. тонн овощей, более 36 тыс. тонн фруктов, а также зерно, крупы, чай, кофе и табачное сырье. Объем корма и кормовых добавок, пересекших границу, составил 3,5 тыс. тонн, мяса и мясной продукции - около 4,3 тыс. тонн, молока и молочных продуктов - более 6 тыс. тонн, рыбы и рыбной продукции - более 4,5 тыс. тонн.

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