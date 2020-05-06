Штрафы получили жители Петербурга, жарившие шашлыки на Сенной площади

16:11, 06 мая 2020, ПАИ

Двум мужчинам, которые разожгли мангал на Сенной площади в Петербурге, суд назначил по 25 тысяч рублей штрафа. Как пишет ТАСС, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Вечером 3 мая в социальных сетях появилась видеозапись, на которой двое молодых людей установили мангал в центре Санкт-Петербурга и стали готовить шашлыки. Такой «перформанс» компания организовала специально для видео, чтобы привлечь внимание подписчиков.

Полиция быстро установила личности нарушителей и передала протоколы об административном правонарушении в Октябрьский районный суд.

Суд переквалифицировал действия блогеров на статью Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», назначив каждому штраф в 25 тысяч рублей. Первоначально петербуржцам вменялась статья «Мелкое хулиганство».

В суде молодые люди признали свою вину и раскаялись.