«Нельзя забегать вперёд»: Путин призвал крайне ответственно подходить к отмене ограничений по коронавирусу

16:20, 06 мая 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал глав субъектов страны крайне осторожно и ответственно принимать решения по отмене ранее введенных ограничений по коронавирусу. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами и членами правительства.

«Вновь подчеркну, нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность может обернуться срывом, откатом назад», - заявил президент.

Глава государства отметил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. «Где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнить, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков», - пояснил президент.

Ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом крайне высока, подчеркнул Владимир Путин.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.