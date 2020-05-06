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Общество

В России заработала программа льготной ипотеки

О поддержке россиян в жилищной сфере отчитался представитель Минстроя. Фото: Андрей Степанов.

Российским семьям уже доступна льготная ипотека по ставке 6,5%. Об этом на совещании под председательством Владимира Путина 6 мая сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По расчетам министерства, россиянам выдадут около 230 тысяч кредитов, российские семьи получат в свое распоряжение 13,3 миллиона квадратных метров жилья.

К настоящему времени принято около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку, 2 тысячи человек уже получили кредиты на сумму 6 миллиардов рублей.

Президент России подчеркнул, что все граждане, компании, акционеры и собственники жилья должны знать, какие именно меры поддержки предлагает им правительство. «Все должны знать, каким образом они могут воспользоваться льготами. Эти способы должны быть доступными для людей», - сказал Владимир Путин.

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