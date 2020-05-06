Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове

16:32, 06 мая 2020, ПАИ

Волонтёрский центр «Единой России» начал проведение акции, нацеленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в местах скопления людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Целью мероприятия стала раздача добровольцами медицинских масок на автобусных остановках Пскова. Волонтёры распределяли их среди тех, кто вынужден перемещаться на общественном транспорте, где сложно соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Конкретных пунктов раздачи масок не было, волонтёры передвигались в центре города от остановки к остановке. Людям, у которых нет индивидуальных средств защиты для безопасного проезда в общественном транспорте, выдавалась маска, а вместе с ней специально разработанный партией буклет о правилах профилактики COVID-19 в общественном транспорте. В нем прописано 5 основных мер, соблюдая которые можно защитить себя и окружающих:

использовать гигиенические маски и перчатки;

избегать близкого контакта с людьми. Соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра;

соблюдать правила гигиены рук. Обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком;

сократить прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах;

избегать необязательных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик.

«В непростой период пандемии коронавируса забота о здоровье псковичей – безусловный приоритет. Мы понимаем, что самая действенная мера для предотвращения распространения коронавируса – оставаться дома. Однако по роду своей деятельности, по неотложным делам или по работе некоторые жители Пскова вынуждены покидать квартиру, поэтому было принято решение оказать им посильную помощь», - прокомментировала секретарь местного отделения «Единой России», глава города Пскова Елена Полонская. Она поблагодарила секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и секретаря Псковского регионального отделения партии, депутата Государственной думы Александра Козловского за оказанную помощь в предоставлении медицинских масок.

В первой половине дня на автобусных остановках «Летний сад», «Дом Советов», «Площадь Ленина» было распространено 200 масок, еще столько же волонтёры планируют раздать на автобусных остановках по Рижскому проспекту. Акция будет продолжена и в других районах областного центра.

«Мы хотим призвать псковичей с особым вниманием относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей, соблюдая необходимые меры профилактики», - сказал волонтёр от «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Степанов.

Волонтёрский центр «Единой России» работает ежедневно. Активисты-партийцы помогают пожилым людям приобретать продукты питания, лекарства, помогают во всём, в чём необходима помощь. Со всеми возникающими вопросами и проблемами можно обратиться по телефону горячей линии волонтёрского центра 8-800-444-07-13.