Вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров оценил эксперт

17:47, 06 мая 2020, ПАИ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил в эфире РЕН ТВ, что комары не могут переносить коронавирус, однако теоретически на это способны мухи. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможном заражении через насекомых, Анатолий Альтштейн подчеркнул, что мухи могут переносить на лапках «все что угодно», но это пока не актуально. Распространяться же через комаров эта инфекция не способна, добавил он.

«Он должен попасть в желудок, когда комар сосет кровь у человека, который заражен. Из желудка COVID-19 должен попасть в слюнные железы, чтобы это всё передать. Эти вирусы не предназначены для такого переноса», - сказал эксперт.