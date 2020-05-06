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Общество

На освещение дорог Псковской области направят порядка 43 млн рублей

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено порядка 43 млн рублей на освещение дорог в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Денежные средства будут направлены на строительство наружного искусственного освещения на автомобильных дорогах регионального значения. Освещение появится на трех участках автодорог региона в Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах.

Один из них – участок протяженностью 800 метров в Пушкинских Горах. Кроме того, будет освещен участок длиной 2,2 км в Опочке, на автодороге Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой.

Самый протяженный участок автодороги, который будет освещен в этом году по нацпроекту, - это 4,2 км автодороги Корытово – Пристань. Он проходит по трем населенным пунктам – Корытово, Малая Гоголевка, Большая Гоголевка. В производстве работ будут использованы литые светодиодные светильники.

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