Движение транспорта по Рижскому проспекту ограничат в Пскове

18:21, 06 мая 2020, ПАИ

В Пскове по Рижскому проспекту ограничат движение до 11 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

До 11 мая движение автотранспорта по Рижскому проспекту перед пересечением с улицей Юбилейной будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 8:00 6 мая до 00:00 11 мая.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят планировать поездки заранее и выбирать пути объезда.