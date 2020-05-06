0
17:52
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
17:45
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
17:25
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
17:13
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
16:32
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
16:30
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
16:00
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Еще новости
Общество

Движение транспорта по Рижскому проспекту ограничат в Пскове

В Пскове по Рижскому проспекту ограничат движение до 11 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

До 11 мая движение автотранспорта по Рижскому проспекту перед пересечением с улицей Юбилейной будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 8:00 6 мая до 00:00 11 мая.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят планировать поездки заранее и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
06 мая 2020
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
06 мая 2020
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
06 мая 2020
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
06 мая 2020
«Дедуля, мы тебя помним»: жительница Бежаниц рассказала о противостоявшем в одиночку 15 немцам дедушке
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
06 мая 2020
Акция по раздаче масок на автобусных остановках началась в Пскове
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
06 мая 2020
О поэтапном снятии ограничительных мер рассказала главный санитарный врач РФ
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
06 мая 2020
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
06 мая 2020
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей

Идет загрузка...