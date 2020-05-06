Движение транспорта по Рижскому проспекту ограничат в Пскове
В Пскове по Рижскому проспекту ограничат движение до 11 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
До 11 мая движение автотранспорта по Рижскому проспекту перед пересечением с улицей Юбилейной будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе с 8:00 6 мая до 00:00 11 мая.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят планировать поездки заранее и выбирать пути объезда.