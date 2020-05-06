Памятник «Скорбящая мать» восстановили в Плюсском районе

18:43, 06 мая 2020, ПАИ

В Плюсском районе восстановили памятник «Скорбящая мать». Он установлен на братском захоронении мирных жителей в деревне Замошье, пишет газета «Плюсский край».

Работы проводило ООО «Март», которое в прошлом году благоустраивало здесь территорию. 6 мая работники ООО «Пиндструп» совместно с администрацией ГП «Заплюсье» провели озеленение, высадили можжевельник. По словам главы администрации поселения Антонины Арефьевой, скоро заменят старые белые мраморные платы с именами погибших на тёмные с более читаемым крупным шрифтом.

Завершить работы удалось благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда губернатора.

Мемориальный комплекс был создан в советские годы на месте трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны. 14 января 1944 года отряд карателей ворвался в деревню, людей собрали в каменных амбарах и заживо сожгли. Жертвами стали 107 местных жителей, среди которых – 40 детей и 36 женщин.