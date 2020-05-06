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Общество

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» провели техническое обслуживание вечных огней

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование и техническое обслуживание газового оборудования мемориальных комплексов «Вечный огонь», расположенных на территории Псковской области.

В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», сотрудники газораспределительной компании выполнили ремонтные и профилактические работы на газовом оборудовании четырёх мемориалов, расположенных на территории области. Газовики проверили целостность подводящих газопроводов и всех соединений, отрегулировали процесс сжигания газа, а также выполнили техническое обслуживание газовых горелок.

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