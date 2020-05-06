Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» провели техническое обслуживание вечных огней
Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» провели обследование и техническое обслуживание газового оборудования мемориальных комплексов «Вечный огонь», расположенных на территории Псковской области.
В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз», сотрудники газораспределительной компании выполнили ремонтные и профилактические работы на газовом оборудовании четырёх мемориалов, расположенных на территории области. Газовики проверили целостность подводящих газопроводов и всех соединений, отрегулировали процесс сжигания газа, а также выполнили техническое обслуживание газовых горелок.