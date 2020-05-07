Видео: Работу общественных бань во время пандемии надо пресекать – Роспотребнадзор

22:55, 06 мая 2020, ПАИ

В магазине это называлось бы «контрольная закупка», у рыбаков – «ловля на живца». Журналисты и оперативники в штатском под видом клиентов осматривают банный комплекс. «Здесь прихожая, здесь душ, здесь бассейн, правда, без подогрева, – охотно рассказывает хозяйка. – Вместительность – 20 человек, в будни час – 600 рублей, в выходные – 800 рублей».

Один из клиентов оплачивает два часа парилки, хозяйка уходит за сдачей, возвращается и понимает, что этому посетителю сдача не потребуется. Сотрудник полиции показывает удостоверение и просит позвать хозяина.

Каждый день полиция по всей области проверяет около 100 предпринимателей – тех, кто работает в сферах, которые входят в карантинный стоп-лист. В соответствии с указом губернатора, это общепит, большинство магазинов, спортивные клубы, детские учреждения, отдельным пунктом в документе значатся массажные салоны, солярии и бани.

Таких бань в одном Пскове десятки. Кто-то по-честному на своей странице пишет: «Извините, баня закрыта», – и размещает памятку о действиях во время эпидемии. Кто-то делает вид, что ничего не происходит: на сайте объявлений сообщения об аренде бани появляются, несмотря ни на что.

В полиции напоминают: во время пандемии за такие нарушения полагается штраф до 50 тысяч рублей. Если во время посещения общественной бани кто-то серьёзно заболеет, санкции увеличиваются многократно. Но в штрафах ли дело? Кто сознательно захочет стать виновником чьей-то болезни, которая запросто может привести к трагедии?