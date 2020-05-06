0
20:40
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
20:20
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
19:16
На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи из Великих Лук
19:00
«Дистанционка» с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
18:43
Памятник «Скорбящая мать» восстановили в Плюсском районе
17:52
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
17:45
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
Еще новости
Общество

Директор ВЦИОМ: после пандемии мир уже не будет прежним

Пандемия кардинально изменила образ жизни людей. Фото: Андрей Степанов.

Опыт пандемии коронавируса для россиян не пройдёт бесследно. «Мир точно уже не будет прежним», – заявил в гостях у проекта ПАИ-live «Дистанционка» директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Во-первых, по мнению эксперта, за время самоизоляции изменился образ жизни человека. «Мы не так теперь работаем, общаемся, потребляем информацию, делаем покупки», – заметил Валерий Фёдоров.

Во-вторых, пандемия не пройдёт бесследно для экономики государства. Для России, по замечанию Валерия Фёдорова, «жизни людей гораздо важнее» экономики. Государство жертвует деньгами, миллиардами рублей, которые мы ежедневно теряем из-за ограничений, призванных сдержать распространение вируса. При этом не все страны на такое готовы.

«Чем более развитая страна, чем больше во главу угла ставится жизнь человека, а не богатство, тем больше изменений принесёт пандемия», – заверил специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень Валерий Фёдоров рассказал, чем могут заниматься политические партии в период пандемии Директор ВЦИОМ: Врач снова наш герой Индекс самоизоляции «Яндекса» влияет на решения властей при борьбе с коронавирусом Директор ВЦИОМ прогнозирует снижение страха заражения коронавирусом у россиян Директор ВЦИОМ: после пандемии мир уже не будет прежним «Дистанционка» с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ЗАПИСЬ ЭФИРА) Вирусолог: Тёплая погода поможет в борьбе с коронавирусом Вероятность заражения COVID-19 от мух и комаров оценил эксперт Найдено лекарство от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
06 мая 2020
Льготное санаторно-курортное лечение для псковичей перенесли на осень
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
06 мая 2020
В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта
На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи из Великих Лук
06 мая 2020
На деньги из резервного фонда губернатора Псковской области купят дом для многодетной семьи из Великих Лук
«Дистанционка» с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
06 мая 2020
«Дистанционка» с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Памятник «Скорбящая мать» восстановили в Плюсском районе
06 мая 2020
Памятник «Скорбящая мать» восстановили в Плюсском районе
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
06 мая 2020
Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
06 мая 2020
«Титан-Полимер» передал для ветеранов Псковского района подарочные наборы
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы
06 мая 2020
8,5 тысячи цветов высадят в Пскове ко Дню Победы

Идет загрузка...