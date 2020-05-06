Директор ВЦИОМ: после пандемии мир уже не будет прежним

19:13, 06 мая 2020, ПАИ

Опыт пандемии коронавируса для россиян не пройдёт бесследно. «Мир точно уже не будет прежним», – заявил в гостях у проекта ПАИ-live «Дистанционка» директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Во-первых, по мнению эксперта, за время самоизоляции изменился образ жизни человека. «Мы не так теперь работаем, общаемся, потребляем информацию, делаем покупки», – заметил Валерий Фёдоров.

Во-вторых, пандемия не пройдёт бесследно для экономики государства. Для России, по замечанию Валерия Фёдорова, «жизни людей гораздо важнее» экономики. Государство жертвует деньгами, миллиардами рублей, которые мы ежедневно теряем из-за ограничений, призванных сдержать распространение вируса. При этом не все страны на такое готовы.

«Чем более развитая страна, чем больше во главу угла ставится жизнь человека, а не богатство, тем больше изменений принесёт пандемия», – заверил специалист.