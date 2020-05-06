Директор ВЦИОМ прогнозирует снижение страха заражения коронавирусом у россиян

19:21, 06 мая 2020, ПАИ

На смену страху за жизнь в условиях распространения коронавируса в России придёт экономический страх. Такой прогноз сделал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка» 6 мая.

«По мере снижения ограничений страх заразиться будет снижаться, в ответ будет расти экономический страх – потерять благосостояние, перспективы, потерять возможность обеспечивать себя и свою семью», – сказал эксперт.

На данный момент в России не наблюдается массового нарушения режима самоизоляции. Это обусловлено тем, что люди боятся заболеть коронавирусом и заразить близких. Более того, страх за жизнь поддерживается информационным способом, люди сами следят за статистикой заболеваемости и смертности, читают об опасности коронавируса.

Большинство людей ведёт себя ответственно, прислушиваясь к предостережениям властей, но по мере снижения ограничений, считает директор ВЦИОМ, на первый план у россиян выйдет страх за бюджет и благополучие семьи.