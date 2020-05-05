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Политика

65% опрошенных россиян одобряют деятельность Путина

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 65 % опрошенных россиян. Об этом рассказал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров 6 мая в эфире проекта ПАИ-live.

«Данные на 24 апреля говорят о том, что 65 % опрошенных одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства», – рассказал Валерий Фёдоров.

Две недели назад этот показатель был выше – почти 69 %, а по данным за неделю с 16 по 22 марта – 60 %. В целом показатель держится на отметке 63–65 % – твёрдые две трети населения страны одобряют работу президента.

Работу правительства одобряет меньше людей. 38,9 % одобрили работу председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина до его ухода в самоизоляцию.

«Мишустин только 100 с небольшим дней в правительстве, многие ещё не определили  своё отношение к нему», – отметил Валерий Фёдоров.

Доверяют действиям Путина 69,8 % опрошенных. В феврале месяце, до начала пандемии, одобряли деятельность президента 72 % россиян.

«Цифры гуляют, в целом диапазон небольшой», – отметил Валерий Фёдоров.

52 % опрошенных доверяют Михаилу Мишустину. При этом в отрицательный баланс вошли Владимир Жириновский (32 % доверяют), Геннадий Зюганов (53 % не доверяют), Сергей Миронов (27 % доверяют).

«В целом политики «сдают экзамен» нормально, в рейтинге не замечено переворотов», – отметил Валерий Фёдоров.

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