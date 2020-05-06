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Общество

Директор ВЦИОМ: Врач снова наш герой

Весь мир посмотрел другими глазами на работу медиков во время пандемии коронавируса. Фото: Дарья Хваткова.

Во время пандемии коронавируса мир признал во врачах героев. Такое мнение озвучил директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире проекта ПАИ-live «Дистанционка» 6 мая.

Когда медики вышли на передовую, люди признали в них героев. Мир узнал имена людей, которые борются с опасным вирусом, рискуя своими жизнями. Более того, герои сейчас не только врачи, но и медсёстры и волонтёры.

Валерий Фёдоров уверен, что уважение к медикам после пандемии останется. Эксперта больше волнует вопрос, все ли получат вознаграждение не только в виде народного признания, но и в виде государственной поддержки. По словам директора ВЦИОМ, уже сейчас наблюдаются ситуации, когда обещанная материальная помощь не доходит до врачей.

После эпидемии в России изменится и система здравоохранения, считает Валерий Фёдоров. «Очевидно, что прежние подходы во многом себя не оправдали. Их придётся менять», – сказал собеседник. Примером для нашей страны может послужить Германия, где зарегистрировано небольшое количество жертв новой инфекции.

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