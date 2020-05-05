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Политика

Валерий Фёдоров рассказал, чем могут заниматься политические партии в период пандемии

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров 6 мая в эфире проекта ПАИ-live рассказал, чем могут заниматься политические партии во время пандемии коронавируса.

«У нас война со страшной заразой, всем не до партий сейчас, – отметил Валерий Фёдоров. – В мирное время партийная система – это наименее влиятельный из всех политических институтов».

Валерий Фёдоров отметил, что в период распространения коронавируса партии могут заниматься волонтёрством, собирать средства в помощь тем, кто оказался под ударом.

«Востребованы в этот период инициативы законодательного обеспечения, – добавил директор ВЦИОМ. – Решения сейчас надо принимать быстро, это дело парламентских партий».

В целом, по словам Валерия Фёдорова, партийная активность поставлена на паузу.

«Выборы назначены на середину сентября – на единый день голосования, – отметил Валерий Фёдоров. – Избирательные кампании по выборам глав районов могут начаться уже в июне». Ранее Валерий Фёдоров сообщил, что больше половины опрошенных россиян одобряют деятельность Владимира Путина.

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