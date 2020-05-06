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Общество

В Себеже откроют памятную доску в честь Зиновия Гердта

Фото: администрация Себежского района.

На стене Себежского краеведческого музея в ближайшее время появится памятная доска в честь знаменитого уроженца Себежа, народного артиста СССР Зиновия Гердта. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Я из небесного места на Земле. Я из Себежа», – говорил Зиновий Гердт.

В память о Зиновии Гердте в Себежском парке установлена его скульптура, по праву ставшая местной достопримечательностью и одним из туристических символов города. Теперь появится и мемориальная доска. Её уже доставили в Себеж.

В администрации отметили: «Как сказал на открытии скульптуры Зиновия Гердта его давний друг и соратник, не менее знаменитый артист и мэтр Александр Ширвиндт, «Гердта много не бывает».

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