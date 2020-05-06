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Общество

Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

В России военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ сведения, которые позволят определить их принадлежность к Вооружённым силам Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 6 мая.

Военнослужащим запретили разглашать данные о людях, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях. Также военные не должны разглашать сведения о расположении органов военного управления.

В Уставе гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил РФ теперь значится запрет на использование личных средств связи и гаджетов, в которых могут храниться аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации. Запрет относится к начальнику караула, его помощникам, разводящему и часовому.

Это же правило распространяется на время боевых действий, на случай выполнения военных задач, при несении боевого дежурства, участии в учениях или походах кораблей.

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