В Плюсском районе при ремонте под верандой дома нашли останки человека

08:32, 07 мая 2020, ПАИ

В одной из деревень Плюсского района петербуржцы, делая ремонт в доме, вскрыли старые доски под верандой и нашли там человеческие останки.

Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, останки принадлежат пропавшему в 1981 году местному жителю. Теперь следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области контрактник обнаружил мумию возле воинской части. Мумифицированный труп мужчины был найден в Выборгском районе.