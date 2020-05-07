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Общество

В Плюсском районе при ремонте под верандой дома нашли останки человека

В одной из деревень Плюсского района петербуржцы, делая ремонт в доме, вскрыли старые доски под верандой и нашли там человеческие останки.
Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, останки принадлежат пропавшему в 1981 году местному жителю. Теперь следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области контрактник обнаружил мумию возле воинской части. Мумифицированный труп мужчины был найден в Выборгском районе.

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