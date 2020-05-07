Отходы животноводства загрязнили почву в Гдовском районе

09:05, 07 мая 2020, ПАИ

Руководитель хозяйства «Добручи-2» в Гдовском районе допустил разлив на почву отходов животноводства из накопительных лагун, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В этой связи в отношении руководителя предприятия природоохранным межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2.3 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства).

Постановлением Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по природопользованию генеральный директор ООО «Добручи -2» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Очистка почвы от отходов животноводства взята природоохранной прокуратурой на контроль.