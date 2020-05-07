Олимпийский совет Псковской области поддержит 43 заслуженных тренера и спортсмена рублём

09:37, 07 мая 2020, ПАИ

Адресную материальную помощь тренерам и ветеранам физической культуры и спорта, оказавшимся в затруднительном материальном положении в связи с эпидемией коронавируса, направил в регионы Олимпийский комитет России, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации президент регионального офиса ОКР - Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова. В регионе поддержку в размере 4 тыс. рублей получат находящиеся на пенсии заслуженные работники физической культуры и спорта, тренеры и спортсмены, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.

«Спортивная сфера очень сильно пострадала от ограничительных мероприятий, и сегодня и завтра ей будет очень тяжело восстановиться, поэтому и меры поддержки должны быть безотлагательными. Очень важно, что такая авторитетная организация, как Олимпийский комитет России, объединяющая наших лучших спортсменов и тренеров, протягивает руку помощи ветеранам спорта, не оставляет их в беде, - подчеркнула Светлана Семёнова. - Очень надеюсь, что скоро все закончится и спорт в сложных условиях проявит свои лучшие качества, такие как сила духа и умение не сдаваться».

По информации ПАИ, в списке получателей премиии — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту Юрий Захаров, заслуженныый тренер России Виктор Калиниченко, заслуженный тренер СССР Юрий Карпенков, а также экс-директор псковской школы по художественной гимнастике Владимир Бойцов и многие другие.