Почти 30 тысяч рублей составила среднемесячная зарплата в Псковской области в 2019 году

09:48, 07 мая 2020, ПАИ

29 289 рублей составила среднемесячная начисленная заработная плата в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, она выросла на 8,3% по сравнению с 2018 годом, реальная – на 3,6%.

В прошлом году среднедушевые денежные доходы населения Псковской области, по предварительной информации, составили 25 602 рубля и были выше уровня 2018 года на 7,2%. «С учетом роста потребительских цен на товары и услуги реальный среднедушевой денежный доход увеличился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,6%», – пояснили в Псковстате.

При этом реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились по сравнению с 2018 годом на 1,7%. А реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 1,4%.

В Псковстате отметили, что величина прожиточного минимума на душу населения области в прошлом году составила 11 055 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного населения – 12 004 рубля, пенсионеров – 9153 рубля, детей – 10 774 рубля в месяц. По сравнению с 2018 годом величина прожиточного минимума возросла на 4,4%.

«В 2019 году среднедушевые денежные доходы населения Псковской области превышали величину прожиточного минимума в 2,3 раза, соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения составило 2,4 раза», – добавили в Псковстате.