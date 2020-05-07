Почти на 25% выросли продажи презервативов в России

09:56, 07 мая 2020, ПАИ

По итогам первого квартала 2020 года в России почти на четверть выросли продажи презервативов, пишет газета «Известия» ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Так, с января по март выручка аптек от продаж этого товара достигла 1,9 млрд рублей. Это на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в натуральном выражении рост составил 12,4% – было реализовано 37,6 млн упаковок. Разница показателей обусловлена тем, что россияне чаще покупают более дорогие резиновые изделия в больших пачках.

Специалисты отметили, что всплеск продаж презервативов в России был обнаружен в марте, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели режим самоизоляции. Лидерами рынка презервативов стали бренды Durex (47,8% продаж), Contex (41,1%) и Vizit (3,2%).