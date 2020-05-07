Около 40 тысяч рублей штрафов взыскали рыбинспекторы с нарушителей в Псковской области

10:05, 07 мая 2020, ПАИ

В Псковской области за неделю сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства взыскали с нарушителей 38 тысяч рублей штрафов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Всего за неделю было выявлено 51 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 180,5 тысячи рублей.

У нарушителей изъяли 9 килограммов рыбы, 18 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства. Возбуждено одно уголовное дело.