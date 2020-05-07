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Общество

До 4 лет тюрьмы грозит женщине, пытавшейся украсть товары из магазина в Красногородске

В Красногородске местной жительнице грозит до 4 лет тюрьмы за попытку кражи из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

В сетевом магазине женщина сложила часть товаров в корзину для покупок, а часть складывала в свою сумочку без намерения их оплатить. Это заметили сотрудники магазина и предложили ей все же оплатить покупки, женщина попыталась убежать. Ее задержали продавцы. Она отдала полицейским сумку, там лежали купленные товары — от чая до мусса для лица — на общую сумму около 1 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ (покушение на грабеж), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

 

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