Модернизацию учреждений допобразования в Псковской области запустили в шести направлениях

11:21, 07 мая 2020, ПАИ

В учреждениях дополнительного образования в Псковской области продолжается обновление материально-технической базы. Заключено более 90 % контрактов на приобретение инвентаря и специализированного оборудования. Поставки уже начались, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Модернизация этого направления системы регионального образования осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Речь идёт об образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук, Красногородского, Пушкиногорского, Печорского и нескольких других районов области. На эти цели из федерального бюджета направлено более 30 млн рублей. Это позволит в этом году оснастить порядка 4,5 тысячи мест для проведения дополнительных занятий в школах и домах детского творчества.

Обновление материально-технической базы пройдёт по шести направлениям. Модернизация коснётся физкультурно-спортивных кружков. Для занятий будут приобретены гимнастические скамьи, легкоатлетические снаряды, а также инвентарь для различных видов спорта. Во-вторых, будут оборудованы художественные классы. В них появятся новые мольберты, выставочные шкафы, гипсовые модели и наборы муляжей. Третьим направлением дополнительного образования, которое получит новое оборудование, стало туристическо-краеведческое. В учреждения, реализующие такие виды образовательных услуг, будут закуплены туристические палатки, полосы препятствий, шатры для проведения конкурсов и прочий инвентарь.

Для социально-педагогических кружков по нацпроекту будут приобретены цифровые и интерактивные панели, современная фототехника и оборудование для организации концертов. Естественно-научное звено получит анатомические модели, цифровые химические и биологические лаборатории и световые микроскопы.

Также в рамках нацпроекта во всех районах будут созданы отделения технического направления, для которых будут поставлены наборы для робототехники и квадрокоптеры, рассчитанные на занятия детей разного возраста.

Для всех учреждений дополнительного образования будут приобретены многофункциональные мультимедийные устройства и проекторы.

Оснащение школ и учреждений дополнительного образования новым оборудованием и инвентарём в полном объёме планируется закончить к началу нового учебного года. Реализация нацпроекта по этому направлению продолжится и в следующем году. Запланировано оснащение ещё 15 тысяч мест в остальных муниципалитетах Псковской области.