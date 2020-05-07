Родители школьников опасаются, что дистанционное обучение останется в следующем учебном году

12:04, 07 мая 2020, ПАИ

Родители российских школьников интересуются, продлится ли формат дистанционного обучения в следующем учебном году. Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения России, такой вопрос часто поступает на горячую линию.

С 18 марта по 6 мая на горячую линию Минпросвещения поступило 31 534 звонка. В большинстве случаев обращаются за помощью родители школьников.

Родители узнают сроки окончания учебного года, уточняют объёмы домашних заданий, систему оценивания знаний при отсутствии технических средств для онлайн-обучения.

Россияне продолжают интересоваться, продлится ли формат обучения на дому с использованием дистанционных технологий и в следующем учебном году. В Минпросвещения отмечают, что после снятия ограничений по коронавирусу в России все школы страны вернутся к обычному режиму работы. Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов неоднократно подчёркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы учеников и их педагогов.

Чаще всего вопросы на горячую линию поступали от жителей Воронежской, Иркутской, Самарской и Московской областей, Москвы и Краснодарского края.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85. В Псковской области также есть горячая линия по дистанционному обучению: 8 (8112) 790-889.