Более 100 тысяч россиян стали волонтёрами во время пандемии коронавируса

12:20, 07 мая 2020, ПАИ

Более 100 тысяч волонтёров зарегистрировались на сайте акции «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в эфире ПАИ-live 7 мая.

По словам представителя Общероссийского народного фронта, на фоне борьбы с коронавирусом в стране наблюдается подъём граждан, они активно включились в помощь другим людям.

На горячую линию ОНФ поступило уже более 2,5 миллиона звонков. Акция «Мы вместе» за месяц смогла привлечь более 10 тысяч партнёров для помощи нуждающимся россиянам.

В рамках акции российским пенсионерам вручают бесплатные продуктовые наборы, в Псковской области такую помощь получат 20 тысяч человек.